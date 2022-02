Zo vader, zo zoon: Johannes Strolz is tweede wintersporter die in voetsporen vader treedt

De Oostenrijkse skiër Johannes Strolz won donderdag de combiné op de Olympische Spelen in Peking en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Hubert Strolz. Die kroonde zich in 1988 in Calgary in dezelfde discipline tot olympisch kampioen. Het is de tweede keer in de geschiedenis van de Winterspelen dat vader en zoon goud veroveren. Bill Christian werd in 1960 in Squaw Valley olympisch kampioen ijshockey met de Verenigde Staten, Dave Christian deed hem dat in 1980 in Lake Placid na.

De Amerikaan Jimmy Shea zorgde in 2002 in Salt Lake City voor een unicum toen hij het skeleton won. Zijn grootvader Jack Shea was in 1932 in Lake Placid olympisch kampioen op de 500 en 1.500 meter schaatsen geworden.

Op de Zomerspelen gebeurde het vaker dat vader en zoon, vader en dochter of moeder en zoon een gouden plak om de nek kregen. De Zweedse schutters Oscar en Alfred Swahn openden het lijstje. Oscar Swahn werd in 1908 in Londen olympisch kampioen enkel schot op lopend hert, zowel individueel als in team en in 1912 in Stockholm nog eens in teamverband. Zijn zoon Alfred zat telkens in hetzelfde team en stak in 1912 de individuele titel op zak.

Marton Homonnai werd in 1932 (Los Angeles) en 1936 (Berlijn) olympisch kampioen waterpolo met Hongarije. Zijn dochter Katalin Szoke, die wegens het naziverleden van haar vader de familienaam van haar moeder droeg, won in 1952 in het olympisch zwembad van Helsinki de 100 meter vrije stijl en 4x100 meter vrije stijl.

© REUTERS

De Italiaan Aldo Montano won in 2004 het sabelschermen in Los Angeles en maakte daarmee zowel zijn vader als grootvader trots. Grootvader Aldo Montana had in 1936 in Berlijn en 1948 in Londen nog vrede moeten nemen met zilver in het sabelschermen voor teams, maar in dezelfde discipline deed vader Mario Aldo Montano in 1972 in München beter. Eenzelfde verhaal bij de familie Keller. Erwin Keller hielp Duitsland in 1936 in Berlijn aan zilver in het hockey. Zijn zoon Carsten Keller werd in 1972 olympisch kampioen met het Duitse hockeyteam en de kleinkinderen Andreas (goud in 1992), Natasha (goud in 2004) en Florian (goud in 2008) zetten de familietraditie voort.

De Hongaar Imre Németh won in 1948 het hamerslingeren in Londen, Miklos Németh in 1976 het speerwerpen in Montreal. Istvan Szivos en Istan Szivos Jr. werden allebei olympisch kampioen waterpolo met Hongarije. De vader deed het in 1952 in Helsinki en in 1956 in Melbourne, de zoon in 1976 in Montreal. De Amerikaanse atleet Charles Jenkins won in 1956 de 400 meter en 4x400 meter, Charles Jenkins Jr in 1992 in Barcelona de 4x400 meter. De Russische turner Albert Azaryan behaalde in 1956 en 1960 (Rome) goud aan de ringen, Eduard Azaryan hielp de turners van de Sovjetunie in 1980 in Moskou aan goud in de teamcompetitie. Nog in het turnen werd Mitsuo Tsukahara drie keer op rij olympisch kampioen met Japan (1968, 1972, 1976) en veroverde hij in 1972 en 1976 ook nog goud aan de rekstok. Naoya Tsukahara maakte in 2004 in Athene deel uit van het Japanse team dat goud veroverde.

De Braziliaan Torben Grael zeilde in 1996 in Atlanta en in 2004 in Athene naar goud in de Star-klasse, zijn dochter Martine Grael deed dat in 2016 in Rio de Janeiro en in 2020 in Tokio in de 49er FX. In de 470 was er in Tokio goud voor de Britse Eilidh Jane McIntyre, dochter van Michael McIntyre, die in 1988 de Star won. De Hongaarse kajakster Tamara Csipes was in 2016 en 2020 goed voor goud in de K4 500 meter, haar vader Ferenc Csipes was in 1988 met goud in de K4 1.000 meter teruggekomen van de Spelen in Seoel. De Cubanen Lourdes Gurriel en Yuli Gurriel hielpen hun land aan goud in het baseball. Dat deden ze in 1992 in Barcelona en in 2004 in Athene. De Russische Sofia Pozniakova won in 2020 zowel individueel als in team het sabelschermen, haar vader verzamelde vier keer goud met de sabel, drie keer in teamverband (1992, 1996, 2000) en één keer individueel (1996). Pamela McGee werd in 1984 olympisch basketbalkampioen met de Verenigde Staten en gaf haar genen door aan haar zoon JaVale McGee. Die maakte in Tokio deel uit van het “Dream Team”.