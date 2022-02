Matt Hamilton was eerst niet goed genoeg en is nu olympisch titelverdediger (inclusief Nike-schoenen en opvallende looks)

De Amerikaanse curlingploeg is donderdag begonnen aan zijn olympische titelverdediging. Wie er niet kon ontbreken, was uiteraard Matt Hamilton.

Team USA kroonde zich vier jaar geleden verrassend tot olympisch kampioen bij de mannen, door Zweden in de finale te verslaan. De Zweden namen donderdag een beetje wraak door de Amerikanen met 7-4 te verslaan in de groepsfase.

Tijdens de wedstrijd ging Matt Hamilton met de meeste aandacht lopen. De Amerikaan is een opvallend figuur, alleen al door zijn wapperende manen en niet te missen snor.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook opmerkelijk bij Hamilton: zijn schoenen. Quasi alle curlingspelers hebben vrij ‘saaie’ curlingschoenen aan, meestal zwart of grijs. Dat is bij de bijna 33-jarige man uit Wisconsin helemaal anders. Hij liet zijn kleurrijke Nike-schoenen omvormen tot curlingschoenen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het verhaal van Hamilton en zijn team is sowieso apart. Nadat hij aan de zijde van zijn maatje John Shuster zilver had gepakt op het Amerikaans kampioenschap werden beide heren niet geselecteerd voor het ‘High Performance Program’ van de nationale curlingbond. Reden: niet goed genoeg voor een van de tien plekken.

Het team rond Hamilton en Shuster ging zich vervolgens ‘The Rejects’ noemen. Via brons op het WK en twee keer goud op het Amerikaanse kampioenschap plaatsten ze zich voor de Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea, waar ze dus verrassend de olympische titel pakten. Ook zijn zus Becca is trouwens een topspeelster in het curling.

© ISOPIX

© REUTERS

© AP