Schlagerfestival 2022 afgeblazen: “Schlageren doe je niet half”

Het Schlagerfestival, dat dit jaar gepland stond op 25, 26 en 27 maart, is een jaar opgeschoven en verplaatst naar 24, 25 en 26 maart 2023. Wie al tickets kocht, is inmiddels op de hoogte gebracht.

“Het Schlagerfestival in Hasselt moet een feest zonder beperkingen zijn”, zegt Annelies Vrijdag van de Sportpaleisgroep. “Het DNA van het festival zit in polonaises, inhaken, dansen en springen, maar dat kan vandaag nog niet onbeperkt. Ondanks de beter wordende vooruitzichten, kan niemand zich uitspreken over de situatie volgende maand. En schlageren doen we niet graag half. We houden ook graag vast aan tradities, dus ook aan de data in het voorjaar. Eén keer zijn we, ook door corona, wel verhuisd. Dat herhalen we liever niet.”

De Glitter & Glamour-editie van Het Schlagerfestival die nu gepland stond, wordt integraal overgeboekt naar 2023. “Alle artiesten liggen allemaal al opnieuw vast voor maart 2023”, zegt Vrijdag. “Dan zullen Luc Steeno, Willy Sommers, Lisa del Bo, Laura Lynn, Christoff, Yves Segers, De Romeo’s en The Schnappers dus weer op het podium staan. Mensen die al tickets voor de editie van 2022 kochten, zijn allemaal gecontacteerd en kunnen kiezen om op dezelfde dag volgend jaar te komen of gebruik te maken van andere dagen of opties.” (dj)