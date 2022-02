Binnenkijken in het herenhuis van Laura en Pieter jan, die een oude speelgoedwinkel een kleurrijke make-over gaven — © Billie

Het huis was ooit een speelgoedwinkel. Pieter jan droomde als klein jongetje er al van om er later te kunnen wonen. Nu wordt er achter de brede gevel in Avelgem vooral gespeeld met verf, kleur, vintagevondsten en bouwblokken.