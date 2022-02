Kate Winslet verwijdert make-up in reclamefilmpje: “Ik heb het recht om mezelf te zijn”

In een nieuwe video voor L‘Oréal Paris legt Kate Winslet (46) uit wat de slogan ‘Omdat ik het waard ben’ voor haar betekent. De krachtige toespraak van de Titanic-ster – waarin ze al haar make-up verwijdert – over eigenwaarde en hoe je elk element van jezelf kunt omarmen, is er een om te onthouden.

Om de vijftigste verjaardag van het beautymerk te vieren en de ‘Internationale maand voor eigenwaarde’ in te luiden, spraken verschillende sterren en ambassadeurs van L’Oréal, waaronder Helen Mirren, Viola Davis en Andie McDowell, zogenoemde lessons of worth voor de camera in. Kate ging hierin nog een stapje verder en verwijderde haar make-up terwijl ze haar betoog deed.

“We denken dat onze eigenwaarde gaat over ons gezicht, of onze lichaamsvorm, om hoeveel aandacht we krijgen, hoe populair we zijn of hoeveel likes je krijgt in vergelijking met je vrienden”, zegt ze. “Maar daar gaat het helemaal niet om .Het gaat erom dat je het recht hebt om jezelf te zijn.”

Ze vervolgt: “Ik ben het waard gaat over het recht om jezelf te zijn. Om in je kracht te staan met je lichaam, je huid en je gezicht. Dat zal veranderen naarmate de jaren verstrijken, dat is gewoon een feit. Maar je moedig genoeg voelen om te geloven dat je het waard bent, is iets waar we elkaar allemaal bij kunnen helpen.”

© L’Oreal/YouTube

“Ik zou een boek zou kunnen schrijven over wat ik de jongere generatie mee zou willen geven”, zegt ze in hierover in een interview in Vogue. ”Ik denk dat het belangrijkste dat ik zou willen overbrengen is dat geluk en zelfzorg niet enkel gaan over hoe je eruitziet. Zorg voor je innerlijk, wees niet te streng voor jezelf. Streef niet naar onmogelijke idealen en laat sociale media je niet meeslepen in een maalstroom die soms misleidend kan zijn. Perfecte levens zijn niet zo gewoon als de sociale media ons willen doen geloven.”

In plaats daarvan prijst ze de voordelen van genieten van het leven, lekker eten en een gezonde dosis rust. “Ga iets doen waardoor je je springlevend voelt. Ga met je blote voeten op het gras staan. Neem een koude douche. Steek een kaars aan. Lees kookboeken”, zegt ze. ”Simpele dingen kunnen je ook veel vreugde brengen.”

Haar eigen zelfvertrouwen haalt de actrice uit haar werk en het samenzijn met familie en vrienden.