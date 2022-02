Groen licht voor restauratie van kiosk in Beringen: premie van 150.000 euro

“Dankzij de standaardpremie kunnen eigenaars van onroerend erfgoed via een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden”, zegt minister Diependaele. “Ik ben erg blij dat er massaal gebruikgemaakt wordt van deze regel om het erfgoed in goede conditie te houden. Dat is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden.”

Jawoord

De premie zal gebruikt worden om de kiosk op het kioskplein en een aantal ornamentele tuinmuren te restaureren. Eenmaal gerestaureerd, kan de kiosk dienst doen als buitenlocatie voor huwelijken. Vanaf mei kunnen trouwers in Beringen dan ook hun jawoord geven in het prachtige decor van het Kioskplein. Wie dat wil, kan vanaf dan ook op feestdagen trouwen in Beringen.

De totale kostprijs van deze renovatie wordt geraamd op 362.367 euro, waarvan een deel gesubsidieerd wordt door Vlaamse overheid. zb