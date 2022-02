Een boek verkoopt gemiddeld nog 44 papieren exemplaren

Een boek verkocht in 2020 nog gemiddeld 44 papieren exemplaren in Vlaanderen, tegenover 57 vier jaar eerder. Dat blijkt uit een studie naar de impact van de gereglementeerde boekenprijs. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) maakte de resultaten donderdag bekend na een vraag van Stephanie D’Hose (Open VLD).

In 2017 werd in Vlaanderen een gereglementeerde boekenprijs ingevoerd. Sindsdien is het de uitgever of importeur die de prijs van een boek bepaalt. Verkopers moeten die prijs in het halfjaar na de verschijningsdatum respecteren.

Uit de studie blijkt dat het aantal verschenen titels sinds de invoering van de gereglementeerde prijs gevoelig is gestegen, van 272.220 in 2016 tot 342.146 in 2020. De gemiddelde prijs van een papieren boek steeg in die periode van 13,08 euro tot 14,93 euro. Van elke titel werden in 2020 gemiddeld 44 papieren exemplaren verkocht. In 2016 waren dat er nog 57.

Het aantal e-boeken dat per titel werd verkocht bleef stabiel, op 24 exemplaren. Omdat het aantal titels steeg, ging het totale aantal verkochte e-boeken wel met 31 procent omhoog.

In 2020 vormden de papieren boekenverkoop en de digitale e-boekenverkoop samengeteld een afzet van 14,63 miljoen stuks, tegenover 14,87 miljoen in 2016, aan een totale waarde van 214,62 miljoen euro, tegenover 192,58 miljoen in 2016.

Van alle verkochte boeken in 2020 was 35 procent Nederlandstalig. Deze 111.255 titels waren samen goed voor 87 procent van de totale omzet. Van een Nederlandstalig boek werden gemiddeld 111 stuks verkocht. De gemiddelde prijs van een Nederlandstalig boek steeg met 1,81 euro ten opzichte van 2016, die van een anderstalige titel met 1,02 euro.