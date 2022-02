Belgische consumptieprijzen zullen dit jaar met 4,3 procent stijgen, voorspelt Europese Commissie

De Belgische consumptieprijzen zullen dit jaar met gemiddeld 4,3 procent stijgen in België. Dat zegt de Europese Commissie donderdag in haar nieuwe economische prognoses. Volgend jaar zou de inflatie opnieuw zakken tot 1,3 procent.

Enkele weken geleden raakte bekend dat de inflatie in ons land gestegen is naar 7,59 procent in januari, het hoogste niveau sinds augustus 1983. Volgens de berekeningen van de Commissie zal de inflatie de komende maanden zakken, maar wel hoog blijven, om tegen het einde van het jaar uit te komen op 4,3 procent.

Slechts vijf eurolanden laten dit jaar een hogere inflatie optekenen. Daar zijn geen buurlanden van België bij. Voor de hele eurozone verwacht de Commissie een stijging van de prijzen met 3,5 procent.

Zoals verwacht valt de economische groei dit jaar wat terug ten opzichte van vorig jaar, al is de vertraging scherper dan voorzien. Voor de eurozone gaat de Commissie uit van een groei van 4 procent, na 5,3 procent vorig jaar. Oorzaken zijn het groter aantal coronabesmettingen van de voorbije weken, de hoge energieprijzen en de aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen.

De Belgische economie zou dit jaar met 2,7 procent moeten groeien. In 2021 bedroeg de groei nog 6,1 procent.