Sam Maes is ambitieus in “agressieve” sneeuw: “Ik mik op een 15e of 10e plaats”

Sam Maes is nabij Peking toe aan zijn tweede Olympische Winterspelen. Zondag skiet hij de reuzenslalom in Yanqing, drie dagen later gevolgd door de slalom. “25e wil ik hier niet worden, ik mik op een 15e of 10e plaats. Dat is mij al op de wereldbeker gelukt”, vertelde Maes donderdag op een persmoment.

Maes, die op zijn tweede met zijn familie naar Oostenrijk verhuisde, kwam pas vorige week zaterdag, daags na de openingsceremonie, aan in Peking. “Ik stond hier nu al vier dagen op de latten. Vandaag heb ik mijn eerste rustdag. Fysiek voel ik me goed. Ik ben er klaar voor.”

Op de reuzenslalom komt Maes in principe het best voor de dag. Tijdens de Spelen van 2018 in Pyeongchang eindigde hij op dat nummer op de 32e plaats.

Het wordt volgens Maes niet eenvoudig om een cleane run neer te zetten in Yanqing. “De piste is redelijk steil in het begin. Maar het is zeker niet het moeilijkste parcours. Vooral de sneeuwomstandigheden maken het lastig. Door de droogte en de koude is de sneeuw heel agressief. Het moeilijke is om je materiaal daaraan aan te passen. Maar ik ga zeker niet op veilig skiën. Ik ga all-in, want het niveau ligt zo hoog.”

Dit seizoen presteert Maes onder de verwachtingen. In januari 2021 scheurde hij de kruisbanden in zijn rechterknie, en die knie voelt stijf aan na elke trainingsdag. “Maar tijdens het skiën vormt dat geen probleem door de adrenaline. Bovendien zijn de fysiotherapeuten hier top.”

Sommige atleten stijgen boven zichzelf uit op de grote momenten, anderen laten het net dan afweten. “In de wereldbeker en op WK’s voor junioren heb ik al mijn beste prestaties kunnen neerzetten, maar ik heb het ook al slecht gedaan op belangrijke evenementen. Het hangt eigenlijk af van de vorm van de dag. Dat zie je ook bij Mikaela Shiffrin. Ze wint de ene wereldbeker na de andere, en hier strandt ze in de eerste run van de reuzenslalom en de slalom. Dat kan snel gebeuren in het skiën.”