Na de Jupiler Pro League is Aster Vranckx (19) ook de Bundesliga aan het veroveren. De voormalige middenvelder van KV Mechelen maakt indruk in zijn eerste maanden bij Wolfsburg en scoorde afgelopen weekend tegen Greuther Fürth zijn eerste twee doelpunten voor Die Wölfe. “Het was een grote stap vanuit Mechelen, maar het blijft gewoon voetbal.”