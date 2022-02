Truiense kandidate uit ‘De bachelor’ deed ook al mee aan ‘K3 zoekt K3’, maar was “te sexy”

Het televisiewereldje is klein, zo bleek woensdagavond nog maar eens in de eerste aflevering van ‘De Bachelor’. Kandidate Karina (29), die daarin het hart van Fabrizio Tzinaridis probeert te veroveren, was zeven jaar geleden al te zien in ‘K3 zoekt K3’. Al wist de Truiense daar niet iedereen te overtuigen. “Goed gezongen, maar iets te sexy”, klonk het toen.

Met het nummer Leonardo waagde Karina in 2015 haar kans om één van de nieuwe leden van K3 te worden. De publieksjury was destijds enthousiast, maar de vakjury (Gert Verhulst, Karen Damen, Josje Huisman en Kristel Verbeke) twijfelde. Zij vonden Karina niet meteen passen in K3. Iets ‘te sexy’ voor het imago van de groep, vond Verbeke.

“Ik vond het inderdaad heel theatraal”, voegde Gert Verhulst toe. “Dat wordt dan vertaald als sensueel, waardoor ik me de vraag stel of het binnen het K3-gegeven past.” Het was niet het laatste tv-optreden van Karina. Ze maakte ook al haar opwachting in Belgium’s Got Talent en het Eén-programma Vind je Lief. “Een geboren entertainer”, lezen we dan ook in het persbericht van De Bachelor.

“Ze houdt van dansen en zingen. In de liefde kent ze voorlopig weinig succes.” Duimen op beterschap in De Bachelor dan maar.