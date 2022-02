VTM lijkt weer identiteit van ‘masked singer’ weg te geven: is dit Papegaai?

Misschien is het bewuste misleiding, misschien een tweede onoplettendheid. Feit is dat kijkers alweer een masked singer zónder masker konden spotten in Behind The Mask op VTM GO. Dit keer gaat het over Papegaai, een van de meest mysterieuze figuren.

In de Behind The Mask-aflevering over Johnny Logan werd op de achtergrond een donkerharige jongeman gespot met een groene glitterkraag aan, duidelijk een deel van het Papegaai-kostuum. Intussen zag VTM de fout in en is de potentiële Papegaai op de achtergrond onherkenbaar gemaakt, maar niet voor enkele Twitteraars screenshots konden nemen.

Er bestond tot nog toe veel twijfel over Papegaai. Is het Average Rob, Mathias Coppens, of misschien Sven De Ridder? De donkere haren, de baard en het duidelijke zijprofiel laten er volgens Twitter geen twijfel over bestaan...

Papegaai zou Thuis-acteur Mathias Vergels zijn. Zijn naam werd eerder wel al genoemd.

Het is de tweede keer dat VTM een (al dan niet bewuste) fout maakt in Behind The Mask. Vorige week werd Tine Embrechts herkend als Flamme Fatale. Dit kwam niet als een verrassing, aangezien heel wat kijkers de stem van de actrice al snel herkenden. Honderd procent zekerheid is er nog niet, want Flamme Fatale zit nog in de wedstrijd.

