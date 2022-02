Hier ontsnappen Jennifer Lopez en Ben Affleck aan de drukte om hun geheimpjes en andere zaken te delen

Het zal niemand ontgaan zijn dat de romance van begin van deze eeuw tussen Jennifer Lopez (52) en Ben Affleck (49) opnieuw is opgebloeid. Op de rode loper en bij publieke evenementen maken de twee er in geen geval een geheim van en kunnen ze nauwelijks van elkaar afblijven. Maar er is nog een andere plek waar ze graag samen vertoeven, verklapt J.Lo in een interview.

Voor ‘Bennifer 2.0’ is elk evenement niet zomaar een avondje uit, maar ook een kans om van elkaar te genieten en hun genegenheid voor elkaar te tonen. Blijkbaar zijn dit soort momenten moeilijk te vinden als je samen vijf kinderen opvoedt. Lopez heeft de dertienjarige tweeling, Max en Emme, met haar ex Marc Anthony, en Affleck en ex Jennifer Garner zijn de ouders van Samuel (9), Seraphina (13) en Violet (16).

J.Lo vertelt in The Ellen DeGeneres show over de uitdaging om tijd samen te vinden in hun drukke huishouden en hoe ze die privémomentjes samen pakken: “De badkamer is voor momentjes samen. Om te praten en andere dingen te doen”, zegt ze.

Over het feit dat het koppel na bijna twee decennia opnieuw samen is, zegt ze er trouwens: “Ik denk niet dat er iemand meer verrast was dan wij.”