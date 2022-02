Smet op olympisch goud van kankeroverlever Max Parrot? “Als we het gezien hadden, zou hij een andere score gekregen hebben”

De 27-jarige Canadees, die zondag in de kwalificaties pas met de tiende score doorstootte, zette in zijn tweede van drie finaleruns de beste score neer: 90.96. Parrot bleef zo de Chinees Su Yiming (88.70), de beste in de kwalificaties, en zijn landgenoot Mark McMorris (88.53) voor. De Amerikaanse titelverdediger Redmond Gerard moest vrede nemen met de vierde stek (83.25).

Parrot eindigde op de Spelen van 2018 als tweede in de slopestyle. Een jaar later werd bij de Canadees kanker vastgesteld. Hij had een Hodgkinlymfoom. Dat is een type kanker dat begint in het lymfestelsel en ontstaat doordat een afwijkende lymfekliercel abnormaal groeit. Parrot onderging zes maanden lang chemotherapie, met succes. Twee maanden na zijn genezing won hij goud in de bigair op de big air tijdens de X Games in Oslo.

Geen herhaling

Maar er kwam na zijn olympische titel kritiek. Parrot zou bij een van zijn tricks een grab niet goed hebben uitgevoerd, waardoor hij eigenlijk een puntenaftrek moest krijgen. De jury van dienst verweerde zich, maar gaf de critici onrechtstreeks gelijk.

“We hebben beoordeeld wat we hebben gezien”, aldus juryvoorzitter Iztok Sumatik. “We moeten in een paar seconden een beslissing nemen, want het is live. We moeten de score zo snel mogelijk doorgeven, zodat alles goed gecoördineerd wordt met de show. We hebben dus geen herhaling kunnen bekijken, die hebben we niet gekregen. We hadden slechts één camerahoek en vanuit die hoek leek de grab goed. Het zou een andere score geweest zijn als we het gezien hadden. Desondanks was het nog steeds een geweldige run.”