Dat wordt een tripje naar de Chinese tandarts: Zweedse ijshockeyer slaat (met opzet?) in het gezicht van tegenstander

De Zweedse ijshockeyers zijn hun Winterspelen begonnen met een 3-2 overwinning tegen Letland. Daarbij moest Lucas Wallmark wel even op het strafbankje gaan zitten. De Zweed had (met opzet?) met zijn stick tegenstander Janis Jaks vol in het gezicht geraakt. De Let verloor daarbij een van zijn voortanden.