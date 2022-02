Instagram van bekende rapper plots wel heel expliciet: “Mijn excuses aan de jongedame en haar familie”

De bekende Amerikaanse rapper Nelly heeft zijn excuses aangeboden dat dinsdag op sociale media een video werd gepubliceerd waarin te zien was hoe hij door een vrouw oraal bevredigd werd. Volgens een woordvoerder van de Amerikaan was zijn telefoon gehackt.

“Ik bied mijn oprechte excuses aan de jongedame en haar familie aan, dit is ongewenste publiciteit voor haar en hen”, zegt de 47-jarige tegen showbizzsite TMZ. “Dit was een oude video die privé was en nooit openbaar had mogen worden gemaakt.”

De rapper, bekend van het nummer Hot in Herre, werd dinsdag trending op social media toen er in zijn Instagram Stories beelden van de seksuele handeling werden geplaatst. Zijn woordvoerder laat weten de hack te onderzoeken omdat er mogelijk ook andere persoonsgegevens van Nelly zouden zijn gestolen.