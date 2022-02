Topdarters komen niet in maart, maar in september naar België voor de European Tour

De wereldtop in het darts blaast in september opnieuw verzamelen in België. Van 23 tot 25 september wordt in de Oktoberhallen in Wieze een nieuwe Belgian Darts Open georganiseerd. Dat toernooi ging origineel eind maart door, maar werd nu verplaatst vanwege corona.

Het toernooi met een prijzenpot van 166.000 euro (140.000 £) maakt deel uit van de Professional Darts Corporation’s European Tour, een serie van 13 toernooien over heel Europa. In 2020 streek de PDC European Tour voor het eerst neer in België. Gerwyn Price, de huidige nummer één van de wereld, versloeg er Michael Smith in de finale.

De Professional Darts Corporation en organisator Golazo/Sportizon zijn zeer tevreden een nieuwe manche van de European Tour te kunnen aankondigen. Daarmee kunnen de vele Belgische dartsfans de wereldsterren van het moment live aan het werk zien dicht bij huis.

“We zijn erg blij om met de European Tour opnieuw naar België te kunnen komen”, zegt Werner von Moltke, de voorzitter van PDC Europe. “Het evenement in 2020 was er heel populair en de sport groeit in België erg sterk. We kijken nu al uit naar Wieze in september.”

Meer details over het tornooi volgen later deze maand, dan zal ook de ticketing van start gaan.