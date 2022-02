Jongen (14) in levensgevaar na ongeval met bestelwagen in Beverlo

Een 14-jarige jongen is donderdagmorgen levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Dat gebeurde aan de Koolmijnlaan in Beverlo, ter hoogte van de Twaalf Meilaan.

Het drama gebeurde rond 7.50 uur. Een chauffeur van een bestelwagen kwam uit de richting van Beverlo en reed in de richting van Beringen-Mijn. Net voor hij aan het zebrapad met de Twaalf Meilaan was, stak voor hem een minderjarige voetganger de straat over. De chauffeur ging nog bruusk remmen, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. Het jonge slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd. De hulpdiensten brachten hem daarna over naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. De tiener is levensgevaarlijk gewond.

De lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo deed de vaststellingen. Tijdens het onderzoek werd de Koolmijnlaan afgesloten tussen de Twaalf Meilaan en de Leysestraat. De politie lichtte het Limburgse parket in en zij stuurden een verkeersdeskundige ter plaatse. (zb)

© zb

© zb