Tijd voor een familiefeestje: Johannes Strolz 34 jaar na vader Hubert ook olympisch kampioen combiné

De 29-jarige Oostenrijkse skiër Johannes Strolz heeft donderdag de combiné gewonnen op de Olympische Spelen in Peking. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Hubert Strolz. Die kroonde zich in 1988 in Calgary in dezelfde discipline tot olympisch kampioen.

Strolz was na de afdaling vierde, op 75 honderdsten van de Noor Aleksander Aamodt Kilde, maar haalde die achterstand ruimschoots op in de slalom. In de eindafrekening had hij 59 honderdsten voor op Kilde. De Canadees James Crawford pakte op 68 honderdsten brons.

Topfavoriet Alexis Pinturault kwam helemaal niet in het stuk voor. Na de afdaling was hij pas elfde, in de slalom haalde hij de finish niet. In een verwoede poging om toch nog het podium te halen, nam de Fransman te veel risico’s in zijn favoriete onderdeel en kwam hij ten val.

Voor Strolz is het de eerste olympische medaille, vorige maand won hij voor het eerst een wereldbekerwedstrijd; de slalom in het Zwitserse Adelboden.