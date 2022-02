Amerikaanse kunstschaatser Nathan Chen maakt favorietenrol waar, titelverdediger gaat de mist in bij aartsmoeilijke sprong

De 22-jarige Amerikaan Nathan Chen heeft donderdag het kunstschaatsen gewonnen op de Olympische Spelen in Peking. De topfavoriet won zowel de korte als de vrije kür en bleef met een totaal van 332,60 punten de concurrentie ver voor. De Japanners Yumi Kagiyama (310,05 ptn) en Shoma Uno (293,00) flankeerden hem op het podium.

De derde Japanner, tweevoudig titelverdediger Yuzuru Hanyu (283,21) strandde op de vierde plaats. De Zweed Gillis Grafstrom blijft zo de enige kunstschaatser die zich drie keer op rij tot olympisch kampioen wist te kronen (1920, 1924 en 1928).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vier jaar geleden in Pyeongchang won Chen ook al de vrije kür, maar moest hij door een zwakke korte kür (17e) vrede nemen met een vijfde plaats. Met de Verenigde Staten veroverde hij toen wel brons in de teamcompetitie. In dat event hielp hij zijn land dit jaar aan zilver. Chen heeft ook drie wereldtitels (2018, 2019, 2021) op zijn palmares.