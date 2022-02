Telenet kon in 2021 weer groeien: “Negatieve trend gekeerd”

Telenet is zoals verwacht in 2021 opnieuw teruggekeerd naar groei, nadat de omzet in 2020 licht gedaald was. De opbrengsten en de bedrijfswinst stegen beide met 1 procent, tot respectievelijk 2,596 miljard euro en 599 miljoen euro. Dat maakt het telecombedrijf dinsdagochtend bekend.