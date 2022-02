Enorme machtsontplooiing in Wit-Rusland voor Russische militaire oefening vlak bij grens met Oekraïne

De Russische generaal Valery Gerasimov is woensdag in Wit-Rusland gearriveerd om de militaire oefening te overzien en in goede banen te leiden. Ze zal tien dagen duren, zo klonk eerder al, en president Vladimir Poetin had zijn Franse collega Emmanuel Macron eerder deze week beloofd dat hij al zijn troepen en wapentuig op 20 februari gewoon weer zou weghalen uit Wit-Rusland. Daar is twijfel over bij Westerse landen, die vrezen dat een inval in Oekraïne nakend is.

© AP

Wat de oefening in ieder geval duidelijk maakt, is dat de Wit-Russische dictator Alexander Loekasjenko een overtuigd bondgenoot van Poetin is. En, zo menen experts, dat hij de Rus geen strobreed in de weg zal leggen als die beslist om troepen of wapentuig Wit-Rusland opnieuw binnen te loodsen om van daaruit Oekraïne binnen te vallen.

Vanaf de grens tussen Wit-Rusland en Oekraïne is het maar 210 kilometer rijden tot in Kiev. Ook vanuit het zuiden - de Krim - en het oosten, waar Russische troepen gestationeerd zijn vlakbij de Oekraïense grens, is Russische dreiging. Het lijkt erop dat Rusland zo Oekraïne steeds meer omsingelt, wat een groot tactisch voordeel zou zijn als het tot een inval zou komen. Maar, zo benadrukte Poetin, het gaat om een militaire oefening en niets meer dan dat. De Navo en de VS hebben al uitgebreid hun bezorgdheid geuit over de machtsontplooiing in Wit-Rusland.