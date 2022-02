DEBAT. Wou je in Hasselt wonen, maar koos je door de dure prijzen voor een andere woonplaats?

Een huis kopen in de Vlaamse provinciehoofdsteden is vorig jaar opnieuw fors duurder geworden. Hasselt blijft, ondanks een stijging, de goedkoopste. Maar omdat wonen in de ‘groene’ rand rond de steden populairder wordt, valt vooral de prijsstijging in Kuringen op. Wou jij in Hasselt wonen, maar koos je door de dure prijzen voor een andere woonplaats?