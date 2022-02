Opmerkelijke vondst bewijst dat moderne mens de Neanderthaler niet snel uitroeide

Is het dan toch niet zo dat de moderne mens de Neanderthaler uitgeroeid heeft? Een nieuw onderzoek op basis van vondsten in een Franse grot lijkt erop te wijzen dat ze veel langere tijd naast elkaar geleefd zouden hebben. De studie werd gepubliceerd in Science advances.

© AFP

Een team van onderzoekers van de universiteit van Toulouse vond een tand van een kind en wat gereedschap in een grot in de vallei van de Rhône, volgens hen duidelijk afkomstig van de Homo Sapiens. En daar ligt het opmerkelijke: de onderzoekers slaagden erin om de oorsprong van de vondst terug te brengen naar ongeveer 54.000 jaar geleden, en dat is duizenden jaren vroeger dan in de wetenschap aangenomen werd dat de moderne mens de Neanderthalers uitroeide.

“Dankzij deze vondst kunnen we nu aantonen dat de Homo Sapiens 12.000 jaar vroeger arriveerde dan we verwacht hadden”, zegt professor Ludovic Slimak van de universiteit van Toulouse. “En dat die bevolking daarna nog vervangen is door andere stammen van Neanderthalers. Dit herschrijft letterlijk alle geschiedenisboeken.”

Evenwichtige strijd

Neanderthalers kwamen 400.000 jaar geleden toe in Europa. Tot nog toe gingen wetenschappers ervan uit dat die 40.000 jaar geleden uitgeroeid werden, vlak nadat de Homo Sapiens vanuit Afrika aankwam in Europa. De nieuwe studie doet nu denken dat de moderne mens, waar wij uit afstammen, veel vroeger aangekomen was en meer dan 10.000 jaar heeft samengeleefd met de Neanderthalers.

“Het lijkt er dus op dat de moderne mens de Neanderthaler niet zomaar snel uitgeroeid heeft, maar dat het een lange machtsstrijd was”, zegt professor Chris Stringer van het Natural History Museum in Londen, bij BBC. “Soms hadden de Neanderthalers de bovenhand en soms de moderne mens. Het was een veel evenwichtigere strijd dan gedacht.”