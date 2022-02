Kamila Valieva verschijnt wel op training, maar dopinggeruchten over topconcurrente van Loena Hendrickx zwellen aan

Kamila Valieva, de topfavoriete in het kunstschaatsen bij de vrouwen en concurrente van Loena Hendrickx op de Winterspelen in Peking, is donderdagochtend onder ruime persbelangsteling dan toch op training verschenen. Ondertussen worden de dopinggeruchten rond het Russische wonderkind steeds hardnekkiger.

Nadat Valieva woensdag weggebleven was van de training, verscheen ze donderdagochtend toch op het ijs van de trainingsbaan naast het Capital Indoor Stadium, waar volgende week dinsdag de individuele competitie in het kunstschaatsen op het programma staat. Ze trainde zoals gepland 40 minuten, legde meerdere viervoudige sprongen succesvol op het ijs en leek goedgezind. Achteraf weigerde ze beleefd elk interview in de mixed zone.

Als wereldrecordhoudster en met een ongeslagen status dit seizoen is Valieva torenhoog favoriete. Zeker nadat ze afgelopen week in de teamcompetitie nog eens een olympisch record neerzette op de korte kür dankzij een unieke viervoudige sprong. Maar Rusland heeft zijn gouden medaille in die teamcompetitie nog steeds niet gekregen. De reden van het uitstel? De uitleg van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) luidt dat er “juridische dingen” moeten worden uitgeklaard. Op de algemene persconferentie op donderdag wou het IOC niet dieper ingaan op de kwestie.

Die “juridische dingen” zijn een dopingonderzoek naar Valieva. Volgens onder meer NBC Sports en enkele Russische kranten zijn tijdens een precompetitietest in december 2021 sporen van trimetazidine gevonden in het staal van Valieva. Dat is een medicijn dat onder meer gebruikt wordt voor het verhelpen van angina, maar sinds enkele jaren op de verboden lijst staat omdat het het zuurstoftransport verbetert.

© AP

Het “juridische onderzoek” waarvan sprake, gaat over het vrijgeven van de identiteit. Kamila Valieva, de superster van de ploeg, is nog geen zestien jaar. Het reglement van het Wereld Anti-Doping Agentschap zegt dat niet mag worden bekendgemaakt of een atleet schuldig is of niet als die op het ogenblik van een dopinginbreuk geen zestien jaar is. Als het inderdaad gaat om een dopinginbreuk, is het nog niet zeker wat de gevolgen zijn. Omdat Valieva geen zestien is, wordt mogelijk haar entourage verantwoordelijk gesteld.

Buitencompetitiecontroles

Niet alleen tijdens maar vooral in de aanloop naar de Spelen ondergaan atleten dopingcontroles – buitencompetitiecontroles zijn nog steeds de efficiëntste manier om mogelijke dopingzondaars op te sporen. ‘Dopinggevoelige’ atleten en landen worden daarbij nauwer onder de loep genomen. Rusland, dat als land is geschorst en enkel mag deelnemen met ‘neutrale’ atleten, is er daar een van.

Tot het onderzoek is afgerond, wil de internationale schaatsunie of het IOC geen commentaar geven. De Russische schaatsfederatie en het Kremlin, bij monde van woordvoerder Dmitri Peskov, wachten af tot ze meer uitleg krijgen van het IOC.

© AP