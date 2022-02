Rocket Man Nathan Chen schaatst naar olympisch goud

De Amerikaan Nathan Chen is de nieuwe olympische kampioen in het kunstschaatsen bij de mannen. Chen legde donderdag op de tonen van Elton Johns Rocket Man een adembenemende en foutloze vrije kür af en liet met een score van 332.60 de concurrentie ver achter zich.

Vier jaar geleden kende Chen nog een inzinking op de Spelen van Pyeongchang, maar donderdagmiddag in Peking legde de 22-jarige Amerikaan een weergaloze vrije kür op het ijs. Hij kreeg er 218.63 punten voor van de jury, opgeteld met zijn wereldrecord in de korte kür goed voor 332.60 punten in totaal. Zilver en brons ging naar Japan. Yuma Kagiyama (310.05) en Shoma Uno (293.00) werden tweede en derde. De Japanse kunstschaatslegende Yuzuru Hanyu hoopte op voorhand op een derde opeenvolgende titel, maar moest na een matige prestatie in de korte kür vrede nemen met een vierde plaats.