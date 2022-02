Democratie bleef ook in 2021 wereldwijd achteruitgaan, België blijft op 36e plaats hangen

Wereldwijd waren de democratische systemen ook in 2021 op hun retour, besluit de jaarlijkse Democracy Index van de Economist Intelligence Unit, de onderzoekstak van de uitgever van The Economist. Vorig jaar leefde 45,7 procent van de wereldbevolking in een land waar een soort van democratie de dienst uitmaakt, tegenover 49,4 procent in 2020. België staat binnen dat klassement nog altijd als een gebrekkige democratie geboekstaafd, op de 36e plaats.

Slechts 6,4 procent van de wereldbevolking leeft in een van de 21 landen met een volledige democratie. In 2020 was dat nog 6,8 procent. In dictaturen leeft 37,1 procent van de mensen, en dat is dan weer een lichte stijging. Het aandeel van autoritaire staten is de voorbije jaren geleidelijk aan toegenomen.

Noorwegen blijft koploper, gevolgd door Nieuw-Zeeland, Zweden, Finland, IJsland en Denemarken. Opvallend: Spanje is nu net als België een gebrekkige democratie. Het verliest punten voor onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, na politieke twisten over de aanstelling van rechters. Het Verenigd Koninkrijk blijft dan wel weer een volledige democratie, maar zakt wat plaatsen vanwege schandalen die het vertrouwen in de regering hebben ondermijnd.

De auteurs focussen dit jaar op China. Anders dan westerse analisten eerder verwachten, is China niet democratischer geworden nu het welvarender is. Het is eerder “minder vrij” geworden, en geldt als een autoritair regime.

De wereldwijde index lag in 2021 op 5,28, terwijl dat in 2020 nog 5,37 was. Die daling is de grootste sinds 2010.