Bob Saget waarschijnlijk overleden na val in hotelkamer

De Amerikaanse acteur, komiek en presentator Bob Saget is begin dit jaar waarschijnlijk overleden na een val in zijn hotelkamer. Saget, vooral bekend van zijn rol als Danny Tanner in Full House, zou zijn hoofd ernstig gestoten hebben en aan de gevolgen daarvan zijn gestorven, schrijven zijn nabestaanden.

Beveiligers van het Ritz-Carlton-hotel in Orlando, waar Saget verbleef, troffen hem begin januari dood aan in zijn hotelkamer. “Nu we weten wat er zich daadwerkelijk heeft afgespeeld, vinden we het niet meer dan normaal om dat ook met Bob zijn fans te delen”, schrijven zijn nabestaanden in een verklaring. “De artsen concluderen dat hij waarschijnlijk is gevallen en die val hem fataal is geworden. Het is intens verdrietig voor iedereen die hem lief had, omdat Bob altijd zoveel voor anderen deed.”

De politie wilde woensdag niet reageren op persvragen naar aanleiding van de verklaring van de nabestaanden. Niet lang na de vondst van Saget liet de politie van Orange County in Florida echter al wel weten dat er geen sprake leek te zijn van een misdaad en dat er ook geen drugs in het spel zijn geweest.

Saget, die 65 jaar is geworden, was getrouwd en had drie kinderen. Hij was in september 2021 gestart met een nieuwe tournee en was van plan om tot en met mei door de Verenigde Staten te trekken met zijn stand-upcomedyshow.