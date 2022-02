Limburg United drukt gaspedaal in na rust en klopt Okapi Aalst

Laatste aanwinst Tabu ontbrak nadat hij een spierscheur in de kuit opliep zondag in Aalst. Nonchalante start van Limburg United met enkele gemakkelijke missers. Twee bommen van Lambot en Hammonds verzachtten de pijn. “Ik had gewaarschuwd dat het vandaag niet gemakkelijk ging worden omdat we na de winst in de beker tegen dezelfde tegenstander moesten spelen”, stelde Westphalen. “De focus moest op een ander doel gezet worden. Aanvallend lukte dat nog, maar verdedigend werden we volledig weggespeeld. Pas in de tweede helft kwam hier verandering in.” Met vrijworpen van Lambot werd het opnieuw gelijk. Na zeven minuten zette coach Westphalen al vijf Belgen tussen de lijnen en Delalieux zorgde daarna voor de eerste voorsprong. Aalst plaatste een tussenspurt tot 32-39.

Veer gebroken

Ook de tweede helft startte met veel slordigheden aan beide kanten. Dankzij een paar belangrijke rebounds sloeg United opnieuw een kloofje. De wedstrijd leek te kantelen in het voordeel van de Limburgers (61-52). United bleef ook foutloos aan de vrijworplijn (22 op 22). Even was het weer zoeken naar de ring, maar Littleson schudde zijn ploeg terug wakker met twee bommen. Toen was de veer bij Aalst gebroken. Nelson scoorde nog een mooie dunk. Zowel Delalieux als Nelson maakten een double-double. “Aalst nam de verkeerde beslissingen”, zag Westphalen. “ Wij hielden het tempo hoog, domineerden de rebound en beperkten de turnovers. Wat Littleson nu na enkele moeilijkere wedstrijden laat zien, is iets wat we op training elke dag zien. Als rookie heeft hij het wat moeilijker gehad met de aanpassingen, maar ik blijf hem vertrouwen geven. Hopelijk geven deze prestaties hem een boost.” Limburg maakt ook de zeven punten nederlaag van in Aalst goed. Belangrijk als beide ploegen nog gelijk eindigen in de rangschikking.