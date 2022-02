Hoe kan het eigenlijk dat een jongen van 5 jaar helemaal alleen van de De Keyserlei het station Antwerpen-Centraal in loopt, om daar ongelukkig onder een trein te belanden? Professor gedragsbiologie Mark Nelissen legt uit waarom echt niemand aandacht had voor Jesse, een kind alleen op straat. “Als het ’s nachts gebeurd was, zou iemand zeker hebben ingegrepen.”