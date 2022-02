Eten en je soigneren als een Flandrien: onze experts leren je gezonder eten en beter trainen

In onze reeks Iedereen Flandrien delen niet alleen toprenners Jolien D’hoore en Thibau Nys hun tips. We leren je ook trainen, sportief eten en je verzorgen. Daarvoor gaan we in zee met twee kleppers: sportarts Servaas Bingé was jarenlang actief als arts in professionele wielerteams. Bewegingswetenschapper Kristof De Kegel is de man die als geen ander perfecte trainingsschema’s kan maken voor toppers. Op zijn palmares: Wout van Aert en Mathieu Van der Poel. Vandaag stellen ze de 3 pijlers waarop de trainingsschema’s zullen steunen voor.