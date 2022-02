Een hond die zich verveelt, wil je niet in je huis loslaten. Voor je het weet, zet hij zijn tanden in de tafelpoot of gaat hij zich op een andere manier misdragen. “Aandacht en een lange wandeling helpen zeker maar soms is ook dat niet genoeg”, zegt dierendokter Rob Lückerath. Dan zijn denkspelletjes een oplossing.