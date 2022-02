Dertiger betrapt met hele hoop drugs nadat hij probeert te vluchten voor politie

De politie Lommel heeft zaterdag een 36-jarige man gearresteerd nadat hij probeerde vluchten voor een politiecontrole. In zijn huis werden grote hoeveelheden drugs gevonden. De man is aangehouden.

In het kader van de drugsactie ‘Etoile’ controleerde de politie Lommel zaterdag 75 auto’s en 95 personen. Vijf personen hadden drugs op zak, één persoon stond geseind in Duitsland. Twee auto’s werden in beslag genomen in het kader van verkeersinbreuken.

Tijdens de actie probeerde een bestuurder weg te vluchten voor de politie, maar die kon zijn voertuig onderscheppen. De 36-jarige Lommelaar had vier zakjes hasj bij. Tijdens een huiszoeking werd nog eens 100 gram hasj, ruim 500 gram cannabis, 21 xtc-pillen en een klein zakje cocaïne gevonden. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. siol