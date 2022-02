Volledige buurt ligt al meer dan een week wakker omdat alarm voortdurend afgaat: “We worden er gek van”

De inwoners van een wijk in het Britse Kent doen al een week geen oog dicht omdat er sinds vorige week dinsdag een oorverdovend alarm rinkelt. Kinderen, volwassen én dieren lopen op de toppen van hun tenen door het constante lawaai dat uit een appartementsblok komt. “We worden er gek van”, klinkt het in de Britse media, maar er is nog geen oplossing gevonden. Het stadsbestuur is op de hoogte van de problemen maar zegt dat ze er voorlopig weinig aan kan veranderen. “Het alarm is eigendom van een bewoner”, klinkt het. “Het is dus niet het brandalarm van het gebouw. We zoeken een legale manier om het uit te zetten.”