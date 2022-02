Totale vrijheid lijkt nabij: op coronabarometer komt zelfs code geel in zicht

De totale vrijheid komt dan toch in zicht. In zijn recentste advies schrijft coronacommissaris Pedro Facon dat de politiek zich “in de eerste helft van maart” kan beraden over een switch naar code geel. Zélfs het CST zou dan in de schuif kunnen. Over de overstap naar code oranje is er intussen geen enkele twijfel meer. Volgende week kan het nachtleven heropstarten, over de mondmaskers bij kinderen is er wel nog discussie.