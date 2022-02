In en rond de inkomhal van het appartementsgebouw doet iemand geregeld zijn gevoeg. — © Serge Minten

Hasselt

In de Boomkensstraat in Runkst heeft iemand een grote boodschap achtergelaten in de inkomhal van een appartementsgebouw. “Toen ik de meterstand wilde opnemen, werd ik een geweldige stank gewaar. En toen zag ik plots die hoop liggen”, zegt bewoonster Sylvia de Fossé.