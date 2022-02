Drie Limburgers, twee bestuursleden van de vzw met de conservator van het fort Eben-Emael in het midden: Marc Saenen (l.), Tom Hendrikx en Marcel Verhasselt (r.). — © Tom Palmaers

Bitsingen

Het fort Eben-Emael krijgt een derde leven. De gelijknamige vzw die het gigantische, in de jaren dertig uitgegraven fort in concessie heeft van Defensie, wil 850.000 euro investeren in tien nieuwe zalen.