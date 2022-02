Waarom Studio 100 geen radiozender kreeg

Studio 100 ziet zijn plannen voor een eigen radiozender door de neus geboord. Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) kende de drie beschikbare frequenties woensdag toe aan Qmusic, Joe en Nostalgie. De komende vijf jaar verandert er zo niks in het Vlaamse radiolandschap. Een kijkje in het juryrapport leert ons dat Studio 100, die een eigen ‘talkradio’ voor ogen had, slachtoffer werd van zijn eigen ambitie. “Er wordt nu al geklaagd dat er ‘te veel gebabbeld wordt op de radio’.”