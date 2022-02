Het kookboek dat ervoor zorgt dat je tiener voor jóú een maaltijd op tafel kan zetten

Kijk, dat hebben wij nu eens graag. Thuiskomen na een drukke werkdag en gewoon de benen onder tafel kunnen schuiven. Voor een bord penne met gorgonzola en walnoten, geen slecht idee om het weekend in te gaan. Aan al wie thuis een puber heeft rondlopen: bovenstaand scenario is haalbaarder dan u misschien denkt. Er moest bij mij ook een Studentenkookboek op mijn bureau belanden voor ik, een beetje tot mijn scha en schande, besefte dat de zoon van 17 nog maar bitter weinig ervaring heeft in de keuken.