Vlaamse overheid is strenger voor bouwen in overstromingsgevoelig gebied

De Vlaamse overheid heeft sinds de overstromingen afgelopen zomer opvallend vaker een beroep aangetekend tegen omgevingsvergunningen voor bouwprojecten in overstromingsgevoelig gebied. Dat blijkt uit cijfers van het departement Omgeving, waarover VRT NWS bericht.

In de nasleep van de overstromingen riep Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) eind juli steden en gemeenten op om niet langer bouwvergunningen af te leveren in gebieden waarvan duidelijk is dat ze gevoelig zijn voor watersnood. De minister zei toen ook dat haar administratie sneller zou ingrijpen, en dat laatste lijkt nu te zijn gebeurd.

Van juli tot december heeft de Vlaamse overheid 44 keer een beroep aangetekend tegen een omgevingsvergunning voor bouwprojecten in overstromingsgevoelig gebied. In dezelfde periode in 2020 ging het maar om 21 gevallen.

“Het is niet onze bedoeling om overal bouwprojecten te gaan blokkeren”, verklaart Brigitte Borgmans van het departement Omgeving aan VRT NWS. “Het gaat wel om bewustwording creëren. We zien er erg nauw op toe dat bij projecten met een zekere waterproblematiek, daar voldoende rekening mee wordt gehouden in de vergunningsaanvraag. Het kan niet zijn dat bijvoorbeeld de buren door zo’n project plots wateroverlast krijgen.”