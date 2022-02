Deze huisdieren blijken corona door te geven aan mensen, al 50 gevallen in Hongkong

Hamsters kunnen covid-19 doorgeven aan de mens, dat blijkt uit een nieuw onderzoek in Hongkong. Waarschijnlijk vormen zij ook de bron van een recente uitbraak van de deltavariant in de stad. “Er zijn een aantal diersoorten die geïnfecteerd kunnen worden. Soms stopt het bij hen, maar bij andere diersoorten is er een verdere verspreiding mogelijk met kans op mutaties”, zegt Jeroen Dewulf, voorzitter van de Taskforce voor dieren en professor diergeneeskunde aan de Gentse universiteit.