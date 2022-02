In Hasselt kent boosterprik voor jongeren wel vliegende start

Boosterprik voor jongeren kent vliegende start in Hasselt. — © TV Limburg

Een vliegende start. Zo noemt het vaccinatiecentrum van Hasselt de aanvang van de boostercampagne voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Op de eerste dag hebben zich 1.000 jongeren ingeschreven. Alles samen komen straks 8.000 jongeren in deze eerstelijnszone in aanmerking voor een boosterprik. De jongeren die zich nu al inschrijven, doen dat op eigen initiatief. Ze worden niet uitgenodigd of aangemoedigd om een derde prik te komen halen. Bovendien moet minstens één van de ouders schriftelijke toestemming geven.