Traumakunstwerk gestolen uit stadspark in Hasselt

Een van de vier traumabeeldjes van kunststudente Hanne Swennen is gestolen uit het stadspark van Hasselt. De beeldjes tonen verschillende vormen van trauma en moeten het thema bespreekbaar maken. Swennen begrijpt niet waarom iemand het zou meenemen uit de setting die speciaal voor het beeldje werd gekozen. Ze doet nu een oproep op sociale media naar aanwijzingen of getuigen en hoopt zo dat de dader het beeldje uit eigen initiatief terugbrengt. Als dat na enkele weken nog niet is gebeurd, dient Swennen een klacht in bij de politie.