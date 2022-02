Geen gemeenteraad in Nieuwerkerken door gebrek aan agendapunten

Geen OCMW- of gemeenteraad dus in februari. De weinige agendapunten verhuizen naar de gemeenteraad van donderdag 17 maart. Ook vorig jaar vond er in februari geen gemeenteraad plaats, en toen ook omdat er amper punten op de agenda stonden. Uiteindelijk zou de gemeenteraad van Nieuwerkerken hierdoor maar negen keer bij elkaar komen in 2021, terwijl tien keer eigenlijk het minimum is. “Het decreet lokaal bestuur heeft het inderdaad over tien vergaderingen per jaar. Maar is geen sanctie wanneer dit aantal niet wordt gehaald”, zo zegt Nathalie Debast, de persverantwoordelijke van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). Maar ze voegt er wel aan toe: “Als er gedurende een langere tijd, zes weken, geen zitting was, volstaat een vijfde van de gemeenteraadsleden om de gemeenteraad bijeen te roepen” In theorie betekent dit drie van de zeventien gemeenteraadsleden in Nieuwerkerken dus wel een gemeenteraad bijeen kunnen roepen vanaf begin maart. (len)