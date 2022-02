Belgische profclubs maken samen bijna 140 miljoen euro verlies, Anderlecht spant de kroon

25 Belgische profclubs hebben in 2021 samen 139,65 miljoen euro verlies gemaakt. Dat blijkt uit cijfers waarop de Licentiecommissie zich baseert om te oordelen of voetbalclubs hebben gezondigd tegen de regels van Financial Fair Play (FFP). Omdat clubs de impact van de pandemie mogen verrekenen, ging niemand in de fout tegen de FFP-regels, maar eens te meer wordt duidelijk dat corona een bloedbad heeft aangericht in het Belgisch (prof)voetbal.