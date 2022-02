Vrouw al jaar gestalkt door Nederlandse ex: “Mijn koffer staat klaar om te vluchten”

Vorig weekend stond de vernielzuchtige Nederlander uit Urmond opnieuw voor de deur van de vrouw. Ze woont in de voormalige bar Madison aan de Kempenweg in Zutendaal. Eerder werden de ruiten al ingegooid. Een andere keer ramde de stalker met zijn auto de omheining. Ook de wegwijzers van het fietsroutenetwerk in de buurt moesten er toen aan geloven. Die werden in de tuin van de vrouw gegooid.

De stalking is al bijna een jaar bezig en is begonnen nadat de relatie tussen de vrouw uit Zutendaal en een man uit het Nederlandse Urmond op de klippen liep. De man kon niet verkroppen dat zijn ex een tijdje aanhield met garagehouder Chris Dubois aan de Maaseikerbaan in Genk.

“Ook mij bedreigt hij terwijl ik niet meer samen ben met de vrouw”, zegt garagehouder Chris Dubois uit Genk. — © Boumediene Belbachir

In juni vorig jaar reed de Nederlander de poort van de zaak van Dubois in en vernielde hij er vijf wagens. “Ook mij bedreigt hij aanhoudend, terwijl ik niet meer samen ben met de vrouw”, zegt Chris Dubois. “Recent nog had hij zijn wagen in de buurt geparkeerd om mij op te wachten en opnieuw te bedreigen. Als ik thuiskom, durf ik niet naar binnen voor ik heel de omgeving heb gecontroleerd of hij zich niet weer ergens verstopt heeft. En dan nog is hij in het midden van de nacht als een duiveltje weer daar. Een mens kan dat niet blijven volhouden.”

Bij de garagehouder werden de ruiten van auto’s ingeslagen. — © Boumediene Belbachir

Angst

De vrouw uit Zutendaal voelt zich overgeleverd aan de grillen van de dader. “Ik weet echt niet meer aan wat ik moet verwachten. Ik durf niet meer buitenkomen. Wandelen zit er al helemaal niet meer in. Ik heb mijn koffer klaar staan om te kunnen vluchten als dat nodig moest zijn”, zegt de vrouw die uit schrik anoniem wil blijven. “Ook mijn kinderen en familie worden bedreigd. Het is heel erg vervelend dat politie en justitie maar niet opschieten en dat alle gepleegde feiten straffeloos kunnen gebeuren.”

Gerechtelijke opvolging

Het onderzoek is lopende, maar hierover wordt niet gecommuniceerd. “Dat maakt het altijd moeilijk voor slachtoffers. De gerechtelijke opvolging en het strafonderzoek zijn geheim, terwijl slachtoffers onmiddellijk nood hebben aan bescherming wanneer ze geïntimideerd worden”, zegt professor Liesbet Stevens, gespecialiseerd in seksueel strafrecht en adjunct-directeur bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Een interventieploeg van de politie kan enkel vaststellingen doen. Justitie verzamelt gegevens en werkt aan de vervolging van de dader, die pas later volgt. Er is nood aan een middel om tegemoet te komen aan de acute angst van slachtoffers.”

Nederland

Dat de dader zich telkens in Nederland terugtrekt, bemoeilijkt het onderzoek. Hij zou al enkele keren zijn opgeroepen voor een verhoor, maar zou niet opdagen. Jan Keulen, advocaat van Dubois, zegt dat er een verschil is tussen de uitnodiging voor een verhoor en handhaving. “Er zijn twee mogelijkheden om de man op te pakken”, aldus Keulen. “Een Europees aanhoudingsmandaat uitschrijven of hem toevallig op heterdaad betrappen. Maar het blijft aan het parket om de inschatting te maken. Ik weet dat de politie veel met stalking wordt geconfronteerd. Dat zijn geen gemakkelijke dossiers, en al helemaal niet als er een landelijke grens tussen ligt. Dat maakt het juridisch nog moeilijker.”

Volgens het parket van Limburg wordt elk stalkingdossier meteen ernstig genomen. “Aan de hand van meerdere parameters, factoren en een risicoanalyse wordt het onderzoek gevoerd. Wanneer een buitenlandse verdachte niet opdaagt voor een verhoor, kan de onderzoeksrechter een Europees aanhoudingsmandaat opstellen. Via een Europees onderzoeksbevel kan de verdachte in het thuisland door de lokale politie worden verhoord, waarna het document aan ons wordt overgemaakt“, zegt persmagistraat Pieter Strauven van het parket van Limburg. Maar dat kost tijd en vertraagt het onderzoek.

Stalkingsalarm

Om slachtoffers van extreme stalking tijdens de onderzoeksfase een gevoel van veiligheid te bieden, loopt in Gent een proefproject met een ‘stalkingsalarm’. Via de mobiele app 112 BE kunnen bedreigde slachtoffers de politie razendsnel alarmeren, waar ze zich ook bevinden. “Bij de politie komen jaarlijks meerder tienduizenden meldingen van stalking binnen. Een deel daarvan kan levensbedreigend zijn waardoor de politie meteen moet optreden. Voor veel slachtoffers van stalking zou een deel van de schrik kunnen worden weggenomen wanneer de dader een verbod zou krijgen opgelegd om nog in de straat of in de buurt te komen. De Conventie van Istanbul - over de bestrijding van geweld tegen vrouwen - heeft alle lidstaten in 2011 oproepen om na te denken over een plaatsverbod ter bescherming van potentiële slachtoffers”, zegt professor Liesbet Stevens. (cn, maw)