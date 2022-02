Unizo Heusden-Zolder overhandigt relanceplan aan het gemeentebestuur

Afgelopen week overhandigde Unizo Heusden-Zolder het tussentijds rapport over het ondernemersbeleid alsook het relanceplan voor de heropleving van lokale economie aan het gemeentebestuur van Heusden-Zolder.Sinds Covid-19 werden de verwachtingen en het gedrag van consumenten, werknemers en ondernemers herschreven. Met impact op ieders zaak. Unizo zette alle zeilen bij en begeleidde meer ondernemers dan ooit, elk op hun maat en in elke fase van de onderneming.Verder wilden ze zeker ook even terugblikken en de aandacht vestigen op de ondernemersprioriteiten die door Unizo Heusden-Zolder werden opgemaakt bij aanvang van de legislatuur. De ondernemers uit de gemeente vroegen in het dossier om een krachtig economisch beleid te voeren.Vanuit Unizo Heusden-Zolder waren ze zeer verheugd vast te stellen dat het nieuwe gemeentebestuur hun 3 prioriteiten ook mee had opgenomen in het nieuw bestuursakkoord en bevestigde om de komende jaren constructief samen te willen werken aan een sterk economisch beleid.Het volledige plan kan nagelezen worden via: https://www.unizo.be/limburg/provincie/heusden-zolderOp de foto van links naar rechts: Schepen lokale economie Isabelle Thielemans, voorzitter Unizo Heusden-Zolder Bert Moons, ondervoorzitter Unizo Heusden-Zolder Raf Coomans en burgemeester Mario Borremans.