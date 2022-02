Op zoek naar een duurzaam valentijnscadeau? Geef eens een … boom

Een doos pralines, een boeket rode rozen of mooie lingerie: ziedaar de klassiekers qua valentijnscadeautjes. Maar de Belg durft het al eens duurzamer aanpakken, zo blijkt. Een online platform waar je bomen kan cadeau doen, ziet de interesse alvast toenemen.

Uit onderzoek van Treedom, een online platform waarmee je bomen kan kopen/geven/planten over de hele wereld, blijkt dat wij als Belgen erg romantisch zijn wanneer het op valentijnsgeschenken aankomt. Het grootste deel geeft namelijk het liefst een cadeau dat representatief staat voor hun liefde. Een boeket bloemen is nog altijd het populairste geschenk, gevolgd door kledij en een zelf bereide maaltijd.

Maar liefst de helft van de gevraagden kiezen tegenwoordig voor een duurzaam cadeau. En dat mag dan best iets meer kosten. Populair is een cadeau te geven dat een leven lang meegaat – zoals bijvoorbeeld een boom. Het is een cadeau dat staat voor groeiende liefde met een blijvende positieve impact op onze planeet.

CEO Federico Garcea: “We zijn blij te zien dat voor Valentijnsdag niet alleen de liefde voor onze families en vrienden, maar ook de liefde voor bomen toeneemt. Mensen zijn op zoek naar alternatieve, milieuvriendelijke geschenken. Iets eenvoudigs als het geven van een boom is een prachtig gebaar en verspreidt ook liefde naar de projecten die Treedom gedurende het afgelopen jaar in twaalf landen heeft gesteund.”