Over de nasleep van het WK veldrijden vloeide ditmaal amper inkt. Over de toekomst van Quinten Hermans en zijn drie Tormans-makkers des te meer. Toch kan het nog maanden duren vooraleer de nieuwe bestemming van de Looienaar officieel gekend is. Tenzij hij toch voor een verlengd verblijf bij Intermarché-Wanty Gobert kiest.