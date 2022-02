Julian Alaphilippe zonder veel verwachtingen naar Ronde van de Provence: “Een week ziek geweest, dat werk je niet zomaar weg”

Ook voor wereldkampioen Julian Alaphilippe (Quick Step - Alpha Vinyl) gaat de kop eraf. De 29-jarige Fransman start donderdag voor eigen volk in de Tour de la Provence, een vierdaagse rittenwedstrijd in het zuidelijke deel van Frankrijk.

Heeft de wereldkampioen een voorspoedige winter gekend?

“Min of meer. Alles verliep lange tijd volgens plan, ik heb goed kunnen werken richting het nieuwe seizoen. Alleen heb ik enkele weken geleden de tweede ploegstage in Portugal gemist door een zware verkoudheid die me een week van de fiets heeft gehouden. Die ploegstage was essentieel in de opbouw naar de start van het seizoen en die opgelopen achterstand heb ik niet kunnen inhalen. Dus verwacht van mij niet te veel. Honderd procent ben ik niet, gemotiveerd des te meer. Starten voor eigen volk, in de regenboogtrui, dat is altijd plezant. Maar het is wel de eerste keer dat ik het seizoen begin met een tijdrit. Dus niet in mijn regenboogtrui (lacht).”

Heeft die tweede regenboogtrui iets veranderd?

“Fysiek niet, psychologisch misschien wel. Ik heb geleerd om rustiger te blijven, dankzij of ondanks die trui. Ik heb mezelf opgelegd om te genieten van de trui. Ja, er is veel gebeurd, ook privé met het vaderschap. Het heeft voor rust in mijn hoofd gezorgd. Ik geniet nog meer van wat ik doe.”

Je doelen liggen later in het voorjaar.

“En net daarom sta ik vrij ontspannen aan de start. De Ardennen-klassiekers worden zeer belangrijk, samen met het blok Strade - Tirreno - Sanremo met tussenin de Ronde van het Baskenland. In tegenstelling tot de vorige jaren staan er geen Vlaamse voorjaarswedstrijden op het programma. In die zin heb ik mijn programma aangepast. Maar voor mij is het uiteindelijk toch een tamelijk klassiek programma. En daarna gaat de focus volledig naar de Tour.”

Nooit nog Vlaanderen?

“Zeer zeker wel. Als het dit jaar goed loopt in de Ardennen-klassiekers, dan hoop ik dat ik mij volgend jaar opnieuw op de Vlaamse wedstrijden mag oriënteren en meer in Vlaanderen te zien zal zijn.”

TotalEnergies toonde even interesse. Heb je met de gedachte gespeeld om voor een Frans team te rijden?

“Niet echt! Ik heb in april van vorig jaar mijn contract bij Patrick (Lefevere, red) met drie jaar verlengd tot eind 2024. Misschien komt ooit het moment maar daar denk ik momenteel helemaal niet aan. De beslissing om te blijven bij Quick Step was snel genomen. Ik wilde bij de ploeg blijven, de ploeg wilde dat ik bleef. Dan ben je er doorgaans snel uit.”

Je begint aan je negende profseizoen. Is het moeilijk om gemotiveerd te blijven, om jezelf te blijven heruitvinden?

“Helemaal niet. De regenboogtrui is soms een last maar evenzeer een motivatie. Het is een trui die ik met fierheid wil dragen en dat zorgt ervoor dat ik zo snel mogelijk het juiste ritme wil vinden. Ik start met achterstand maar lig er op gebrand die achterstand weg te werken richting de echte doelen.”

Na Kasper Asgreen testte nu ook Davide Ballerini positief op corona. Is het moeilijk leven met die permanente dreiging?

“Zeer zeker wel. Het is iets waar je doorlopend mee bezig bent maar tegelijk besef ik dat er veel ergere zaken zijn in het leven. We staan inderdaad gehandicapt aan de start. Kasper had van de proloog een doel gemaakt, het zou een mooi duel worden met Filippo Ganna. Davide was hier om etappes te winnen zoals vorig jaar. Nu staan we slechts met vijf renners aan de start. Maar hey, met Ilan Van Wilder heb ik een jonge ploegmaat aan mijn zijde die zich in de chrono ook zal willen tonen.”

Heb je de prestaties van Remco Evenepoel in de Ronde van Valencia gevolgd?

“Zeer zeker! Zo vroeg in het seizoen wil ik niets missen en volg ik de koers op televisie. Het was goed om zien dat de ploegmaats al vroeg in vorm waren. Niet enkel Remco maar gans de ploeg. Hopelijk kunnen we die lijn hier doortrekken.”

Techniek Ronde van de Provence

Rittenschema:

10/2: Berre-L’Etang - Berre-L’Etang: 7,1 km (proloog)

11/2: Istres - Les-Saintes-Marie-de-la-Mer: 152 km

12/2: Arles - Manosque: 180 km

13/2: Manosque - Montagne-de-Lure: 166 km

Deelnemende ploegen:

Quick Step - Alpha Vinyl (Alaphilippe, Devenyns, Vervaeke, Van Wilder, Serry), Lotto-Soudal (Gilbert, Buellens, Verschaeve, Vervloesem, Schwarzmann, Malecki), Ineos - Grenadiers (Viviani, Ganna, Carapaz), Arkéa-Samsic (Nairo Quintana), Groupama-FDJ (Démare, Storer), B&B Hotels - KTM (Rolland, Gauthier), AG2R-Citroën (Vendrame, Paret-Peintre), Cofidis (Cocquard), TotalEnergies (Latour), Astana Qazakstan, Trek-Segafredo (Cataldo), Israël - Premier Tech (Vanmarcke, Van Asbroeck), Movistar (Sosa, G. Izagirre), Team DSM (Degenkolb), Nice-Metropôle, Go Sport - Roubaix Lille Metropôle (Vermeulen), Saint-Michel-Auber93.